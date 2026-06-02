«Придётся отпустить»: Виктория Боня со слезами рассказала о тяжёлой болезни любимой кошки
Виктория Боня вышла на связь с подписчиками в эмоциональном состоянии и рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни. По словам знаменитости, её любимая кошка по кличке Мурочка находится в критическом состоянии из-за онкологического заболевания.
Телеведущая призналась, что питомец, который прожил рядом с ней почти два десятилетия, в последнее время практически перестал есть. Врачи диагностировали у животного раковую опухоль, и прогнозы специалистов оказались крайне неутешительными.
«Я так люблю её, но придётся отпустить… Время придёт — все пойдём. Наверное, в этом и есть прелесть жизни. Я нашла её, она у меня в ладошке помещалась, совсем маленькая была, а уже 18,5 лет вместе. Я благодарна ей за всё. Такой союз, такая связь у нас», — со слезами рассказала Виктория Боня.Несмотря на рекомендации ветеринаров подготовиться к прощанию с питомцем, Боня пока не готова принять такое решение. Телезвезда призналась, что намерена бороться за жизнь Мурочки до последнего и надеется провести с любимицей как можно больше времени.