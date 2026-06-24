24 июня 2026, 16:32

Фото: iStock/Olga Gubskaya

Кошки теряются внезапно. Один рывок из переноски, открытая дверь машины, громкий лай собаки, незнакомый двор — и питомец исчезает. Для хозяина это почти всегда шок. Но именно в такие моменты и рождаются истории, которые потом пересказывают годами. Усатые питомцы проходят десятки километров, пересекают города, а иногда возвращаются спустя месяцы и даже годы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Земная основа Почему кошки вообще возвращаются Кот Жорик прошел 65 километров под дождем Семен из Мурманска вернулся через 6,5 года Филу, Барсик, Шугар и Карим: кошки, которые нашли своих Что говорит наука о кошачьей навигации Что делать, если кошка пропала Почему такие истории не перестают удивлять

Земная основа

Почему кошки вообще возвращаются

Фото: iStock/elifilm

Кот Жорик прошел 65 километров под дождем

Семен из Мурманска вернулся через 6,5 года

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Филу, Барсик, Шугар и Карим: кошки, которые нашли своих

Что говорит наука о кошачьей навигации

Фото: iStock/Irina Nedikova

Что делать, если кошка пропала

Почему такие истории не перестают удивлять