Пропали за сотни и даже тысячи километров, но вернулись: как кошки находят дом, когда люди уже не верят?
Кошки теряются внезапно. Один рывок из переноски, открытая дверь машины, громкий лай собаки, незнакомый двор — и питомец исчезает. Для хозяина это почти всегда шок. Но именно в такие моменты и рождаются истории, которые потом пересказывают годами. Усатые питомцы проходят десятки километров, пересекают города, а иногда возвращаются спустя месяцы и даже годы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Земная основаИстории таких возвращений звучат как чудо. И все же у них есть вполне земная основа. У кошек очень тонкое чутье, хорошая память и сильный инстинкт территории. Ученые до сих пор спорят, как именно животные выбирают путь, но ясно одно: многие из них действительно умеют искать дорогу к знакомому месту.
Почему кошки вообще возвращаютсяДом для кошки — не просто адрес. Это точка безопасности, запахов и привычного уклада. Животное помнит маршрут к миске, место отдыха, голос хозяина, шум двора и даже фоновые звуки района. Когда питомец оказывается в чужой среде, он не перестает искать знакомые ориентиры. Сильнее всего в этом поиске помогает обоняние. Кошка различает огромное число запахов и может запоминать их как карту местности. Важную роль играет и слух. Некоторые специалисты считают, что животные улавливают привычные звуки на большом расстоянии. Есть и другая версия. Часть ученых допускает, что усатые чувствуют магнитное поле Земли и используют его как внутренний компас. Точного ответа пока нет. Скорее всего, кошка соединяет сразу несколько способов. Она замечает рельеф, держит в памяти запахи, обходит опасные места и постепенно двигается туда, где все кажется знакомым.
Кот Жорик прошел 65 километров под дождемОдна из самых поразительных историй произошла в Подмосковье. Полосатый кот Жорик выпрыгнул из машины, когда та ехала через Медведково. Хозяйка сразу начала поиски. Она размещала объявления, писала в соцсетях, обзванивала районы, но следов любимца не находила. Позже выяснилось, что Жорик все это время шел домой. Он добрался до Солнечногорска сам и не дошел до своей улицы всего пару километров. Измученного и промокшего кота заметили возле надземного перехода рядом с парком. Сотрудники соседнего офиса его накормили и выложили пост в интернет. Так хозяйка и узнала, что питомец жив. По ее словам, Жорик преодолел около 65 километров за девять дней. Почти все это время шли сильные дожди. Такой путь для домашнего животного кажется невероятным, но факт остается фактом: кот почти дошел до родного дома без помощи человека.
Семен из Мурманска вернулся через 6,5 годаВ Мурманске стоит памятник коту Семену. Бронзовая фигура на скамейке напоминает о самом известном кошачьем возвращении в России. В 1985 году семья Синишиных подобрала на улице котенка и оставила его у себя. Через два года хозяева взяли питомца в отпуск в Крым. На обратном пути, во время остановки в Москве, кот потерялся. Семья вернулась домой без него. Позже у них появился другой питомец, но о Семене они не забывали. И он, похоже, тоже помнил своих людей. Через 6,5 года в дверь соседям попался тощий, облезлый кот с отмороженными ушами и больным глазом. Когда его принесли в квартиру, он сразу бросился туда, где раньше стояла его миска. Считается, что Семен прошел около 1,5 тысячи километров. Эта история стала легендой. Она поражает не только расстоянием, но и силой памяти животного.
Филу, Барсик, Шугар и Карим: кошки, которые нашли своихФранцузский кот Филу потерялся в Испании. Он выскочил из автодома во время остановки в городе Массанет-де-ла-Сельва. Хозяева уехали домой без него. Через пять месяцев соседи нашли на улице истощенного и кашляющего кота. Ветеринар проверил микрочип и установил, что это Филу. Так любимец вернулся в семью.
Барсик исчез во время поездки из Ростова-на-Дону в Краснодон. В гостях его напугала собака, и кот вырвался из рук. Искать его пытались сразу, но безрезультатно. Спустя пять недель Барсика нашли уже в родном городе, примерно в 200 километрах от места пропажи.
Американский кот Шугар прославился еще сильнее. После переезда семьи из Калифорнии в Оклахому он остался у соседа, потому что боялся машин. Вскоре питомец исчез. Через 14 месяцев он вдруг запрыгнул в окно нового дома хозяев. Шугар прошел путь длиной более двух тысяч километров. Есть и почти невероятный случай с котом Каримом. Семья уехала из узбекского Гулистана в российские Лиски и не решилась брать животное с собой. Через полтора года хозяйка увидела своего любимца на рынке в новом городе. Если верить этому рассказу, Карим преодолел около трех тысяч километров.