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Пропали за сотни и даже тысячи километров, но вернулись: как кошки находят дом, когда люди уже не верят?

Фото: iStock/Olga Gubskaya

Кошки теряются внезапно. Один рывок из переноски, открытая дверь машины, громкий лай собаки, незнакомый двор — и питомец исчезает. Для хозяина это почти всегда шок. Но именно в такие моменты и рождаются истории, которые потом пересказывают годами. Усатые питомцы проходят десятки километров, пересекают города, а иногда возвращаются спустя месяцы и даже годы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Земная основа

Истории таких возвращений звучат как чудо. И все же у них есть вполне земная основа. У кошек очень тонкое чутье, хорошая память и сильный инстинкт территории. Ученые до сих пор спорят, как именно животные выбирают путь, но ясно одно: многие из них действительно умеют искать дорогу к знакомому месту.

Почему кошки вообще возвращаются

Дом для кошки — не просто адрес. Это точка безопасности, запахов и привычного уклада. Животное помнит маршрут к миске, место отдыха, голос хозяина, шум двора и даже фоновые звуки района. Когда питомец оказывается в чужой среде, он не перестает искать знакомые ориентиры. Сильнее всего в этом поиске помогает обоняние. Кошка различает огромное число запахов и может запоминать их как карту местности. Важную роль играет и слух. Некоторые специалисты считают, что животные улавливают привычные звуки на большом расстоянии. Есть и другая версия. Часть ученых допускает, что усатые чувствуют магнитное поле Земли и используют его как внутренний компас. Точного ответа пока нет. Скорее всего, кошка соединяет сразу несколько способов. Она замечает рельеф, держит в памяти запахи, обходит опасные места и постепенно двигается туда, где все кажется знакомым.

Фото: iStock/elifilm

Кот Жорик прошел 65 километров под дождем

Одна из самых поразительных историй произошла в Подмосковье. Полосатый кот Жорик выпрыгнул из машины, когда та ехала через Медведково. Хозяйка сразу начала поиски. Она размещала объявления, писала в соцсетях, обзванивала районы, но следов любимца не находила. Позже выяснилось, что Жорик все это время шел домой. Он добрался до Солнечногорска сам и не дошел до своей улицы всего пару километров. Измученного и промокшего кота заметили возле надземного перехода рядом с парком. Сотрудники соседнего офиса его накормили и выложили пост в интернет. Так хозяйка и узнала, что питомец жив. По ее словам, Жорик преодолел около 65 километров за девять дней. Почти все это время шли сильные дожди. Такой путь для домашнего животного кажется невероятным, но факт остается фактом: кот почти дошел до родного дома без помощи человека.

Семен из Мурманска вернулся через 6,5 года

В Мурманске стоит памятник коту Семену. Бронзовая фигура на скамейке напоминает о самом известном кошачьем возвращении в России. В 1985 году семья Синишиных подобрала на улице котенка и оставила его у себя. Через два года хозяева взяли питомца в отпуск в Крым. На обратном пути, во время остановки в Москве, кот потерялся. Семья вернулась домой без него. Позже у них появился другой питомец, но о Семене они не забывали. И он, похоже, тоже помнил своих людей. Через 6,5 года в дверь соседям попался тощий, облезлый кот с отмороженными ушами и больным глазом. Когда его принесли в квартиру, он сразу бросился туда, где раньше стояла его миска. Считается, что Семен прошел около 1,5 тысячи километров. Эта история стала легендой. Она поражает не только расстоянием, но и силой памяти животного.

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Филу, Барсик, Шугар и Карим: кошки, которые нашли своих

Французский кот Филу потерялся в Испании. Он выскочил из автодома во время остановки в городе Массанет-де-ла-Сельва. Хозяева уехали домой без него. Через пять месяцев соседи нашли на улице истощенного и кашляющего кота. Ветеринар проверил микрочип и установил, что это Филу. Так любимец вернулся в семью.

Барсик исчез во время поездки из Ростова-на-Дону в Краснодон. В гостях его напугала собака, и кот вырвался из рук. Искать его пытались сразу, но безрезультатно. Спустя пять недель Барсика нашли уже в родном городе, примерно в 200 километрах от места пропажи.

Американский кот Шугар прославился еще сильнее. После переезда семьи из Калифорнии в Оклахому он остался у соседа, потому что боялся машин. Вскоре питомец исчез. Через 14 месяцев он вдруг запрыгнул в окно нового дома хозяев. Шугар прошел путь длиной более двух тысяч километров. Есть и почти невероятный случай с котом Каримом. Семья уехала из узбекского Гулистана в российские Лиски и не решилась брать животное с собой. Через полтора года хозяйка увидела своего любимца на рынке в новом городе. Если верить этому рассказу, Карим преодолел около трех тысяч километров.

Что говорит наука о кошачьей навигации

Исследователи давно пытаются понять, как именно кошки находят дорогу. У собак этот механизм изучили лучше. С кошками сложнее, потому что они чаще действуют скрытно и осторожно. Но кое-что известно уже сейчас. Усатые отлично запоминают местность вокруг дома. Они создают в голове сеть ориентиров. Туда входят запахи травы, бензина, других животных, воды, еды и человека. Кроме того, питомцы чувствуют направление ветра и могут выбирать более безопасные участки пути. Некоторые эксперименты намекают на связь с магнитным полем. Эта версия выглядит правдоподобно, но окончательного доказательства пока нет. Ученые также считают, что многое зависит от характера животного. Один кот замирает от страха и прячется рядом с местом побега. Другой начинает долго и упорно двигаться в сторону знакомой территории. Нужно помнить еще одну важную вещь. Не каждая кошка умеет вернуться сама. Красивые истории не должны вводить в заблуждение. Домашний питомец на улице сталкивается с машинами, собаками, холодом, голодом и людьми. Поэтому надеяться только на инстинкт нельзя.

Фото: iStock/Irina Nedikova

Что делать, если кошка пропала

Первые часы решают очень многое. Нужно сразу обойти двор, подвалы, кусты, парковки и соседние подъезды. Звать питомца лучше спокойным голосом. Полезно взять с собой любимый корм, плед или переноску. Знакомый запах часто работает лучше крика. После этого стоит расклеить объявления и написать в районные чаты. Соцсети помогают быстро собрать информацию. Еще один важный шаг — звонок в ближайшие ветклиники и приюты. Если животное чипировано, шансы на возвращение резко растут. История Филу это хорошо показывает. Профилактика тоже имеет значение. Кошке нужен адресник, актуальный номер телефона на ошейнике и микрочип. Перед поездкой лучше использовать надежную переноску. В машине нельзя открывать дверцу без подготовки. Один испуг может обернуться неделями поиска.

Почему такие истории не перестают удивлять

Возвращение кошки домой кажется маленьким чудом, потому что в нем соединяются инстинкт, память и невероятная выносливость. Жорик дошел почти до порога. Семен вернулся через годы. Барсик пересек большое расстояние после испуга. Шугар нашел семью в другом штате. Карим, если верить рассказу хозяев, проделал путь через несколько стран. Каждая такая история напоминает: кошка не так проста, как кажется. За спокойным видом скрываются тонкие чувства, сильная привязанность к дому и умение выживать в самых трудных условиях. Именно поэтому люди веками восхищаются этими животными. Они умеют исчезать бесшумно, а потом однажды снова появляться на пороге, будто и не было долгой дороги.
Дарья Осипова

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