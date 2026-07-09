Россиянам рассказали, почему кошки с трудом переносят переезды

09 июля 2026, 11:21

Зоозащитница Нуриева: кошки с трудом переезжают, потому что любят стабильность

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Недавно вышла новость, что кошки испытывают жуткий стресс из-за отпусков, поездок, переездов или пополнения в семье. Почему это происходит?





Сооснователь общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева в беседе с «Радио 1» заявила, что в 15% случаев к ним обращаются из-за заболеваний, вызванных стрессом.





«Всё из-за того, что кошки всегда находятся дома, поэтому они могут плохо переносить любые перемены: отпуск, поездку в ветклинику, переезд или пополнение в семье. Им важны стабильность и привычный уклад. Когда ищем новый дом для подопечных — всегда предупреждаем владельцев, что животному понадобится время на адаптацию на новом месте. Именно поэтому не рекомендуем вывозить котов на дачу в летний период», — сказала она.

«Утверждение верно на 100%, все зависит от характера животного. Есть кошки, которые даже при разговоре на повышенных тонах в семье начинают громко мяукать, тем самым показывая, что им некомфортно. И стресс хозяина, влекущий изменения в привычном режиме, конечно, может отразиться на питомце. На этом фоне продажи успокоительных для кошек взлетели почти на треть за последний год», — объяснила Нуриева.