Москвичей предупредили о похолодании на предстоящих выходных

11 ноября 2025, 15:53

Синоптик Позднякова: четверг станет самым тёплым днём на неделе

Фото: iStock/ABGlavin

На текущей неделе в столичном регионе температура будет превышать климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По прогнозу синоптика, в начале недели в Москве воздух прогреется до +11 °С. Самым тёплым днём недели станет четверг, 13 ноября. Ночью ожидается порядка +2...+4 °С, а днём — +4…+6 °С, что на 4 °С выше нормы.





«Однако уже с пятницы погода начнет меняться: усилится ветер, а температурный фон постепенно понизится. В ночные часы в конце недели столбики термометров впервые за период могут показать слабоотрицательные значения до –1 °С, хотя дневная температура в пятницу еще сохранится в интервале +3…+8 °С», — отметила Позднякова в беседе с «Известиями».

«Ветер сменится с юго-западного на западный. В ночное время можно ожидать понижения температуры до -2...-4 °С — в том числе в Москве. Днём в эти даты — около 0 °С», — уточнил синоптик.