Москвичей предупредили о похолодании на предстоящих выходных
Синоптик Позднякова: четверг станет самым тёплым днём на неделе
На текущей неделе в столичном регионе температура будет превышать климатическую норму. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По прогнозу синоптика, в начале недели в Москве воздух прогреется до +11 °С. Самым тёплым днём недели станет четверг, 13 ноября. Ночью ожидается порядка +2...+4 °С, а днём — +4…+6 °С, что на 4 °С выше нормы.
«Однако уже с пятницы погода начнет меняться: усилится ветер, а температурный фон постепенно понизится. В ночные часы в конце недели столбики термометров впервые за период могут показать слабоотрицательные значения до –1 °С, хотя дневная температура в пятницу еще сохранится в интервале +3…+8 °С», — отметила Позднякова в беседе с «Известиями».
Тем временем в выходные, 15 и 16 ноября, в Москве и Московской области ночная температура опустится ниже 0 °С. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам Шувалова, похолодания стоит ждать в субботу и воскресенье, 15—16 ноября.
«Ветер сменится с юго-западного на западный. В ночное время можно ожидать понижения температуры до -2...-4 °С — в том числе в Москве. Днём в эти даты — около 0 °С», — уточнил синоптик.
Осадков не ожидается, заключил Шувалов.