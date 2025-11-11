Камчатку накрыл «cнежный апокалипсис»

11 ноября 2025, 04:51

Мощный циклон с ураганным ветером и сильным снегопадом обрушился на Камчатку

Фото: iStock/DarthArt

На Камчатку обрушился мощный циклон, принесший сильные снегопады и ураганный ветер. О непогоде пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры «снежного апокалипсиса».





Согласно материалу, в Петропавловске-Камчатском мощный ветер повалил десятки деревьев — они заблокировали дороги и повредили автомобили. В некоторых районах наблюдаются обрывы проводов из-за тяжести снега, что приводит к коротким замыканиям и перебоям с электричеством.





«Власти рекомендовали предприятиям перевести сотрудников на удалёнку, а занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района отменены. В нескольких районах края объявлено предупреждение о лавинной опасности», — передает Telegram-канал SHOT.