«Холодный фронт»: Синоптик рассказал, когда теплая погода в Москве изменится в худшую сторону

04 мая 2026, 14:25

Синоптик Шувалов: в пятницу температура в Москве и области упадет на 10°C

Москвичи и жители Подмосковья, успевшие в конце апреля взять в руки лопаты, чтобы расчищать сугробы, теперь с удивлением поглядывают на термометры: столбики уверенно ползут вверх, обещая по-настоящему летнее тепло.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что по-настоящему летние температуры — до +27°C — продержатся в столичном регионе как минимум до 8 мая. Однако к выходным погода сделает резкий «кульбит»: холодный фронт принесёт дожди и похолодание на 10 градусов.





«Погоды стоят действительно прекрасные и летние. Июль пожаловал в гости к маю по температурам. Природа решила «материально и температурно» компенсировать жителям столицы те неудобства, которые доставил апрельский снегопад. Особенно запомнился сугроб 27–28 апреля», — сказал он.

«Завтра: +25°C, в четверг тоже. Могут быть дожди, но совершенно незначительные. Небольшая влажность возможна во второй половине дня из-за роста кучевой дождевой облачности. В пятницу ожидается дождь, холодный фронт с северо-запада садится, и температура понизится в среднем на 10°C», — добавил Шувалов.

«Ветер при этом сменится: до пятницы — в основном западный-юго-западный, а в пятницу фронт пройдёт — и уже северо-восточный, северный. Давать прогноз на 9 мая — слишком большая вероятность ошибиться, поэтому подождём», — резюмировал синоптик.