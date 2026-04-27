«Самый ненастный день»: Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна
Синоптик Шувалов: тепло придет в Москву и область во вторые майские праздники
Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье, не только испортил настроение горожанам, но и уничтожил рекорд полувековой давности. Высота снежного покрова достигла 12 сантиметров, а количество осадков побило показатель 1880 года. Однако, по словам синоптиков, этот день станет пиком непогоды — уже со вторника начнется постепенное улучшение, а к майским праздникам в регион может вернуться настоящее тепло до +20 градусов.
Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» пояснил: снегопады в конце апреля или начале мая — не уникальное событие для Московской области, однако текущая ситуация уже вошла в историю.
«Обновлён рекорд высоты снежного покрова. Предыдущее достижение держалось с 1971 года (10 см на ВДНХ). Сегодня утром планка поднялась до 12 сантиметров. Еще побит "долгожитель" — рекорд по суточному количеству осадков для 27 апреля, который продержался аж с 1880 года. При этом низкое давление (726–728 мм ртутного столба) продолжает диктовать свои условия: порывы ветра достигают 15–20 м/с, а температура не поднимается выше +3 градусов», — сказал он.
По словам эксперта, самый ненастный день — именно сегодня. Далее циклон начнет постепенно заполняться:
«Во вторник давление вырастет сразу на 10 мм, ветер стихнет, а сильный снег перейдет в разряд умеренного. В среду осадки станут небольшими, днём возможен переход в дождь, температура подрастет до +6°C. В четверг – практически без осадков и до +8°C. В пятницу воздух прогреется до +10°C (хоть и с небольшой вероятностью дождя)», — объяснил Шувалов.
Главный позитивный тезис от Александра Шувалова: улучшение будет идти медленно, но неуклонно. К первым майским выходным погода уже позволит вздохнуть свободнее, а ко вторым майским возможно повышение температуры до +20°C.