«Периферия антициклона»: Синоптик рассказал, когда уйдет «апрельская зима» и какими будут майские праздники

29 апреля 2026, 13:59

Синоптик Позднякова: третьего мая в Москве и области воздух прогреется до +18 °C

Снег, который третий день лежит в столице после аномального апрельского похолодания, портит не только настроение горожан, но и физическое состояние. Вопрос один: когда придет настоящая весна с солнцем и теплом?





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, что «зима» закончится 30 апреля.





«Температурный режим пока еще остается ниже нормы. Разница достигает 5–6 градусов. В последний день апреля в Москве дневная температура поднимется до +6 °C при сохраняющемся северо-западном ветре. Настоящий перелом произойдет с первого мая. Погоду начнет определять восточная периферия антициклона с центром над Европой», — сказала она.

«Выходные подарят настоящее тепло. В субботу и воскресенье установится переменная облачность без осадков, а ночные температуры станут положительными. Второго мая ночью в Москве — до +6 °C, днем — до +14 °C. Третьего мая воздух прогреется до +18 °C», — поделилась синоптик.