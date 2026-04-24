Синоптики спрогнозировали дожди на предстоящих выходных в Москве

24 апреля 2026, 14:35

«Яндекс Погода»: В выходные в Москве ожидаются дожди

Фото: iStock/Oleg Elkov

В предстоящие выходные в столичном регионе установится пасмурная погода с кратковременными дождями. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





По их прогнозу, в субботу будет переменная облачность, к пойдет дождь. Температура утром составит +3 °C, днем — порядка +8 °C, а к вечеру поднимется до +9 °C. Ночью ожидается до +6 °C. В воскресенье днем воздух прогреется до +11 °C. Будет пасмурно и дождливо.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным. Возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — отметили синоптики в разговоре с «Известиями».

«Дожди постепенно перейдут в мокрый снег. Температура понизится до +3...+5 °C. И такая погода, по крайней мере, будет до 29 апреля», — заключил синоптик.