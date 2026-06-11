«Холодный ужин по правилам»: Нутрициолог составила идеальное летнее меню

11 июня 2026, 11:05

Нутрициолог Макарова: летом можно экспериментировать с холодными блюдами

Фото: iStock/Mariia Skovpen

В жаркий летний зной, как правило, не хочется включать плиту и стоять у горячей кастрюли. Однако это не повод отказываться от полноценного белка и клетчатки.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» раскрыла секрет «прохладного» рациона, который даст энергию, витамины и не перегрузит организм в 30-градусную жару.





«Предлагаю просто "сместить температуру" блюд, оставив их состав неизменным. Вместо горячего борща — свекольник или окрошка. Вместо котлеты с пюре — сытный салат. Главное правило: на тарелке всегда должны быть четыре составляющие: белки, жиры, углеводы и клетчатка. И в завтрак, и в обед, и в ужин», — сказала она.

Как собрать идеальный летний салат:

Клетчатка (основа): руккола, шпинат, листья салата, огурцы, помидоры;

руккола, шпинат, листья салата, огурцы, помидоры; Углеводы: киноа, бурый рис, фасоль или чечевица (в холодном виде);

киноа, бурый рис, фасоль или чечевица (в холодном виде); Белки: курица, креветки, кальмары или тунец;

курица, креветки, кальмары или тунец; Жиры: авокадо, семечки, орехи или оливковое масло.

«Получается то же самое полноценное блюдо, которое даст нам чувство сытости, много витаминов, минералов, и это будет приятно, сочно и легко есть. А горячую кашу можно заменить на "гранолу" на воде с добавлением творога, йогурта и сезонных ягод», — поделилась Макарова.