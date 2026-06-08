Диетолог рассказала, какие блюда опасно заказывать в кафе в жару

08 июня 2026, 19:24

Диетолог Соломатина: в жару стоит с осторожностью употреблять роллы и суши

Фото: iStock/Foxys_forest_manufacture

Летом в кафе и ресторанах не стоит заказывать мелко нарезанные и заправленные соусом блюда. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По ее словам, в кафе в жару стоит отказаться от салатов, где есть рыба, яйца, мясо, особенно вареная колбаса. Эти продукты являются скоропортящимися и могут привести к отравлению.





«По этой же причине следует быть осторожнее с роллами и суши, потому что сырая рыба и клейкий крахмалистый рис создают идеальную среду для размножения микробов. Макаронные изделия тоже быстро приходят в негодность, особенно в смеси с другими ингредиентами», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Также в жаркую погоду желательно избегать и употребления сладких газированных напитков, например лимонадов и молочных коктейлей, потому что они могут скорее усилить жажду, нежели утолить. Употребление горячих напитков усиливает потоотделение и теплообразование, что увеличивает нагрузку на организм», — добавила эксперт.