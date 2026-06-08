Диетолог рассказала, какие блюда опасно заказывать в кафе в жару
Диетолог Соломатина: в жару стоит с осторожностью употреблять роллы и суши
Летом в кафе и ресторанах не стоит заказывать мелко нарезанные и заправленные соусом блюда. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, в кафе в жару стоит отказаться от салатов, где есть рыба, яйца, мясо, особенно вареная колбаса. Эти продукты являются скоропортящимися и могут привести к отравлению.
«По этой же причине следует быть осторожнее с роллами и суши, потому что сырая рыба и клейкий крахмалистый рис создают идеальную среду для размножения микробов. Макаронные изделия тоже быстро приходят в негодность, особенно в смеси с другими ингредиентами», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что нести определенную опасность может и шашлык, даже приготовленный на глазах клиента, поскольку его могут делать из несвежего мяса. Также в жаркую погоду не стоит заказывать окрошку на кефире.
При этом врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова призвала в беседе с RT при высокой температуре воздуха полностью исключить алкоголь, поскольку он нарушает терморегуляцию, что может привести к перегреву организма.
«Также в жаркую погоду желательно избегать и употребления сладких газированных напитков, например лимонадов и молочных коктейлей, потому что они могут скорее усилить жажду, нежели утолить. Употребление горячих напитков усиливает потоотделение и теплообразование, что увеличивает нагрузку на организм», — добавила эксперт.
Она уточнила, что чай и кофе в жару лучше пить охлажденными и не более двух-трёх чашек в день. Жажду лучше всего утолять чистой водой, с мятой или лимоном, а также компотами и морсами.