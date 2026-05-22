«Хорошее начало октября»: синоптик сообщил о резком похолодании в Москве и области на следующей неделе
Жара, которая держалась в последние дни, подходит к концу: синоптики предупреждают о резком похолодании и затяжных дождях уже с начала следующей недели. После комфортных выходных погода резко изменится и напомнит скорее октябрь, чем конец весны. Насколько долгим окажется это похолодание?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» рассказал, что текущий день станет последним по-настоящему жарким.
«Изменения будут эпохальные. В последний день жары (22 мая — прим. ред.) вечером пройдёт грозовой дождь с вероятностью 70—80%. В субботу-воскресенье достаточно комфортная погода с минимумом осадков. И температурой, близкой к комфортной — 22—23 градуса», — отметил специалист.
Однако, по словам синоптика, уже с понедельника начнётся резкое понижение температуры, усилятся дожди, а к середине недели днём ожидается всего 10–15 градусов.
Шувалов отметил, что подобные перепады стали характерной чертой последних лет, когда тепло быстро сменяется холодом:
«Это понижение температуры к среде днём до 10—15°. То есть, да, так хорошее начало октября. Ну, это вообще характерная черта погоды последнего времени — резкие скачки от тепла к холоду и наоборот».
В заключение синоптик отметил, что холодная погода сохранится как минимум до пятницы, после чего может появиться надежда на возвращение тепла, однако гарантировать это пока нельзя. Вероятность улучшения погодных условий составляет 70–80%, но прогноз ещё может измениться.