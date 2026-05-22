Синоптик предупредил о смерче в Подмосковье
Смерч может сформироваться в пятницу, 22 мая, на севере Московской области, в столице ожидается мощный ливень с градом. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в первой половине дня в Москве и области будет переменная облачность без осадков. К 15:00 температура поднимется до аномальных +27…+30°, однако эта «летняя тишина» окажется обманчивой.
Вечером с северо-запада начнут сгущаться свинцовые тучи высотой до 12 километров. Возможны молнии, гром и порывистый ветер со скоростью более 20 метров в секунду.
К северу от столицы (на севере Подмосковья, юго-востоке Тверской области, западе Ярославской области и в Вологодской области) местами может образоваться смерч. Синоптик предупреждает, что осадки будут очень интенсивными.
По его данным, на каждый квадратный метр московских улиц выпадет не менее 10–15 литров воды. Диаметр града может достигать 3–5 миллиметров. В выходные в столичный регион придет похолодание.
Читайте также: