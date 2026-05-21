Синоптик Паршина объяснила методику составления прогноза погоды

21 мая 2026, 01:38

Процесс составления прогноза погоды начинается с поступлений сведений от метеорологических станций. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.





Если раньше информация передавалась преимущественно по линиям радиосвязи, то сейчас все чаще используется интернет. Полученные сведения направляют в мировые центры, где их сначала обрабатывают, а затем анализируют.



«После этого данные помещаются в численные модели, которые рассчитывают уже прогноз погоды», — поделилась специалист.