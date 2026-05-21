Синоптик Паршина объяснила методику составления прогноза погоды
Процесс составления прогноза погоды начинается с поступлений сведений от метеорологических станций. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Если раньше информация передавалась преимущественно по линиям радиосвязи, то сейчас все чаще используется интернет. Полученные сведения направляют в мировые центры, где их сначала обрабатывают, а затем анализируют.
«После этого данные помещаются в численные модели, которые рассчитывают уже прогноз погоды», — поделилась специалист.Паршина также ответила на вопрос о возможности прогнозирования без использования современной техники. Она подчеркнула, что без надежной связи и вычислительных средств эксперты затрачивали бы огромное количество времени на обработку информации.
До появления электронно‑вычислительных машин в 1960‑х годах прогнозы составлялись вручную, напомнила синоптик. Тогда весь процесс опирался на эмпирические правила и наблюдения, анализ которых отнимал много времени и существенно ограничивал точность результатов.