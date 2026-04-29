Хороводы вокруг дерева, венки и выбор короля: как 1 Мая связано с язычеством и «Остаться в живых». Ритуалы, которые лучше не нарушать
В России Праздник Весны и Труда заменил Международный день солидарности трудящихся. Для одних 1 Мая — это возможность выйти на профсоюзное шествие. Для других дата означает длинные выходные и отдых с семьей. В материале «Радио 1» мы расскажем, как появился Первомай в СССР и других странах, где его отмечают сегодня и что россияне думают об этом дне.
1 Мая в России и миреВ России 1 мая отмечают Праздник Весны и Труда. Это название появилось в 1992 году, уже после распада СССР. До этого дата носила другое имя — Международный день солидарности трудящихся. Похожие праздники существуют более чем в 150 странах мира. Среди них — International Workers’ Day и May Day. В этот день люди вспоминают о вкладе работников в развитие общества. Еще одна важная тема — защита трудовых прав.
Во многих государствах на улицы выходят профсоюзы. Они проводят шествия, митинги и акции. В ряде стран дата входит в число официальных праздников. Например, во Франции, Греции и Великобритании в этот день не работают школы и многие учреждения. Особое значение Первомай имеет для стран с коммунистической историей. Его широко отмечают в Китае, Вьетнаме, на Кубе, в Лаосе и Северной Корее. Праздник также сохраняет статус важной даты в бывших республиках Советского Союза. В США и Канаде 1 мая проходит как обычный рабочий день. Там День труда празднуют в первый понедельник сентября. В 2026 году эта дата приходится на 7 сентября.
Как весенний обряд стал Днем трудаКогда-то 1 мая в Европе встречали весну. У разных народов были свои обычаи. В этот день собирали полевые цветы, плели венки, выбирали майского короля и королеву. Молодежь водила хороводы вокруг украшенного дерева. Люди верили, что такие ритуалы принесут хороший урожай, а также здоровье скоту и семьям. Со временем древний смысл исчез. Народные гуляния начали воспринимать как отголосок язычества.
Новый смысл у Первомая появился в конце XIX века. 1 мая 1886 года в Чикаго началась забастовка рабочих. Они требовали восьмичасовой рабочий день и лучших условий труда. Столкновения с полицией продолжались несколько суток. Самые тяжелые события произошли 4 мая во время выступления на площади Хеймаркет. Тогда ранения получили более 100 человек. Через три года, в 1889-м, Парижский конгресс II Интернационала учредил День международной солидарности трудящихся. С тех пор его решили отмечать ежегодно 1 мая. В Российской империи движение быстро набирало силу. Уже в 1890 году в Варшаве в стачке участвовали около 10 тыс. человек. Год спустя в Санкт-Петербурге революционеры во главе с Михаилом Брусневым провели первую нелегальную маевку. Затем акции становились все масштабнее. К 1914 году на демонстрации и забастовки вышли около 500 тыс. рабочих, крестьян, солдат и матросов. После Октябрьской революции 1917 года праздник получил государственный статус. До 1972 года в СССР он носил название День Интернационала.
В Германии День труда стал официальной датой в 1933 году, когда к власти пришла нацистская партия во главе с Адольфом Гитлером. Однако уже через год ликвидировали профсоюзы и разгромили рабочее движение. Сегодня в Германии 1 мая остается национальным праздником и выходным днем. С Первомаем связано и слово Mayday. Так называют международный сигнал бедствия в радиотелефонной связи. По смыслу он близок к SOS. Разница в том, что SOS передают азбукой Морзе, а Mayday произносят голосом. По одной из версий, этот сигнал в 1920-х годах предложил лондонский радист Фредерик Стэнли Мокфорд. Он выбрал слово Mayday, потому что оно похоже на французское m’aider, то есть «помоги мне». Этот сигнал часто звучит в англоязычном кино и сериалах. Например, в 19-й серии первого сезона «Остаться в живых» герой Бун Карлайл несколько раз повторяет Mayday, когда находит рацию в заброшенном самолете.
От парадов к шашлыкамС 1918 года в РСФСР 1 Мая отмечали как День Интернационала. В первые годы новой власти дата стала выходной. На улицы выходили колонны рабочих и физкультурников. Они несли транспаранты и скандировали политические лозунги. В 1928 году руководство страны добавило еще один день отдыха. Нерабочими сделали и 1-е, и 2-е мая. Советские лидеры связывали с Первомаем большие надежды. Они считали, что он подтолкнет рабочих Европы и США к борьбе с капитализмом. В СССР и странах Восточного блока этот день отмечали особенно широко. По городам шли военные парады с участием партийных и государственных руководителей.
В 1933 году появилась еще одна традиция — воздушные показы. Именно тогда страна впервые продемонстрировала самолет «Максим Горький», И-16 и другие достижения авиационной промышленности. Такие майские парады, кроме лет Великой Отечественной войны, проводили до 1968 года. В 1970 году власти СССР дали празднику новое название — День международной солидарности трудящихся. Вместо военной техники в центре внимания оказались массовые шествия с флагами и транспарантами. Одним из самых известных лозунгов стала фраза «Мир! Труд! Май!». Это измененная строка из стихотворения Владимира Маяковского «Солнечный флаг».
Два официальных выходных позволяли советским людям успеть и на демонстрацию, и на маевку. До революции так называли нелегальные собрания рабочих. Позже слово стало означать выезд на природу, чаще всего с шашлыками. Со временем политический смысл даты ослаб. Для многих она превратилась просто в удобный весенний выходной. Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года.
Праздник Весны и Труда: как в России отмечают 1 МаяПосле распада СССР власти России изменили название праздника. В 1992 году День международной солидарности трудящихся стал Праздником Весны и Труда. Позже, в 2004-м, закон сократил майские выходные, и 2 мая перестало быть отдельным нерабочим днем. Сегодня 1 мая входит в число официальных праздников. Об этом говорится в статье 112 Трудового кодекса. За этот день работникам сохраняют зарплату. Если дата совпадает с субботой или воскресеньем, выходной переносят. В 2026 году 1 мая выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут три дня отдыха подряд — с 1 по 3 мая.
Накануне праздника в стране традиционно вручают звания Героя Труда. В Москве и других городах проходят первомайские шествия. Для многих это знакомая еще с советских времен традиция. Во время таких акций в центре часто ограничивают движение. В 2018 году в демонстрациях по всей стране участвовали около 3 млн человек. В последние годы массовые мероприятия нередко отменяли. У праздника есть и неформальная сторона. В 2004 году в Новосибирске впервые прошла «Монстрация». Это молодежное шествие с ироничными и абсурдными плакатами. Акция быстро стала популярной и вышла за пределы одного города. Позже ее начали проводить и в других регионах. В 2015 году суд оштрафовал инициатора «Монстрации» Артема Лоскутова на 5 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Последний раз акцию проводили в обычном формате в 2019 году. Через год участники перенесли ее в интернет из-за пандемии. Люди публиковали снимки с плакатами в соцсетях. Чаще всего они шутили про COVID-19 и самоизоляцию.