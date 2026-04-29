Солнце вошло в тревожный режим
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на обращенной к Земле стороне Солнца сейчас видны семь групп пятен. Специалисты считают обстановку активной, но резкой угрозы для планеты в ближайшие дни не ждут. Информация появилась в Telegram-канале организации.
Пик всплеска пришелся на 24 апреля. Тогда звезда выдала две мощные вспышки класса X подряд. Особое внимание ученые обращают на область № 4420. Она относится к высшей категории «beta-gamma-delta».
За последние сутки общий запас энергии немного снизился. Однако светило все еще может производить свыше 20 вспышек в день. Сейчас преобладают слабые и средние события. В лаборатории назвали такую фазу «спамом вспышками». По оценке моделей, шанс сильного события сегодня составляет от 20% до 30%. При этом признаков накопления энергии для крупного удара исследователи пока не видят.
Геомагнитный фон остается спокойным. В четверг на ситуацию начнет влиять новая корональная дыра. Серьезных возмущений она не принесет. Майские праздники, по прогнозу ученых, пройдут без неприятных сюрпризов.
