«Пропадет тревога»: Психолог рассказала, как правильно выражать свои эмоции

29 апреля 2026, 11:59

Психолог Кардиакос: эмоцию нужно осознавать, называть и выражать

Зачастую выражение собственных эмоций становится сложной задачей. А иногда даже их распознавание кажется невозможным.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» разрушила популярный миф про выражение эмоций.





«Выражение чувств усиливает боль — центральный миф, который заставляет нас молчать. Но выражение как раз снижает интенсивность, а не усиливает. Представьте эмоцию как кипящий чайник: подавление — это закрыть носик тряпкой, давление будет расти, пока чайник не взорвётся. А выражение — приоткрыть крышку. Пар выходит, давление падает. Эмоция, которую назвали и выразили, теряет свою разрушительную силу», — объяснила она.