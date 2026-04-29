«Пропадет тревога»: Психолог рассказала, как правильно выражать свои эмоции
Психолог Кардиакос: эмоцию нужно осознавать, называть и выражать
Зачастую выражение собственных эмоций становится сложной задачей. А иногда даже их распознавание кажется невозможным.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» разрушила популярный миф про выражение эмоций.
«Выражение чувств усиливает боль — центральный миф, который заставляет нас молчать. Но выражение как раз снижает интенсивность, а не усиливает. Представьте эмоцию как кипящий чайник: подавление — это закрыть носик тряпкой, давление будет расти, пока чайник не взорвётся. А выражение — приоткрыть крышку. Пар выходит, давление падает. Эмоция, которую назвали и выразили, теряет свою разрушительную силу», — объяснила она.
Психолог назвала три шага к дружбе с эмоциями:
- Знать/осознавать: распознавать эмоцию в теле и мыслях;
- Назвать/идентифицировать: дать имя («это гнев, а не просто раздражение»);
- Выразить: конструктивно (словами, действиями), чтобы снизить интенсивность.
По словам психолога, если совершать эти три простых шага, то можно избавиться от тревоги и от многих неприятных ощущений.