Экс-стилист Лерчек разрыдалась в суде
Суд в Москве продлил содержание под стражей бывшему стилисту блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвире Янковской, обвиняемой в мошенничестве, до 19 августа. Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что женщина заплакала в зале суда и попросила сменить меру пресечения на домашний арест, заявив, что у нее двое детей, которые в ней нуждаются. Подсудимая также подчеркнула, что ничего не скрывает и не нарушает, а выехала за рубеж по работе, полагая, что подписка о невыезде аннулирована.
По версии следствия, на протяжении полутора лет Янковская, позиционировавшая себя как профессиональный стилист, продавала Чекалиной и другим клиентам вещи люксовых брендов Christian Dior, Prada и Hermes по цене ниже рыночной. Эксперты установили, что товары являются подделками.
Женщина закупала одежду и сумки на рынке «Садовод», а также в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка». Она продала блогеру поддельную сумку Hermes примерно за 780 тысяч рублей. Сама Чекалина оценила ущерб от действий стилиста в крупную сумму. Уголовное дело возбудили после заявления блогера, которая также сообщила, что подделки у Янковской покупали и ее знакомые.
В октябре прошлого года женщине ужесточили меру пресечения с подписки о невыезде на шестимесячное содержание под стражей.
