«Хоть на люстре»: Сексолог рассказала, могут ли эксперименты в постели спасти отношения

12 февраля 2026, 14:03

Фото: Istock/fizkes

Специалисты утверждают, что секс может быть такой же частью здоровых отношений, как общение, честность и другие формы физической и эмоциональной близости. Но может ли насыщенная сексуальная жизнь помочь спасти отношения от разрыва, или вообще не допустить его приближения?





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» заявила, что парам, у которых имеются проблемы сексуального характера, помогут эксперименты в постели.





«Если есть проблемы эмоционального, финансового, поведенческого плана, то можно заниматься сексом хоть на люстре, хоть во всяких позициях, они никуда не уйдут и не решатся сами собой», — сказала она.

«Если в паре есть проблемы с сексом, значит, у них в целом не все в порядке», — предупредила сексолог.