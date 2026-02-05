«Схватится за нож»: Психоаналитик рассказала, чем опасна алкогольная зависимость Влада Топалова

05 февраля 2026, 15:35

Психоаналитик Смолярчук: алкогольная зависимость Топалова может усугубиться

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Регина Тодоренко в одной из программ рассказала, что ее супруг Влад Топалов зачастую напивается до такого состояния, что ничего не помнит. Она рассказала, что однажды артист нетрезвый уснул в коридоре голым.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что в основе любой зависимости лежит депрессивное расстройство, а у Топалова, несмотря на разовость таких случаев, состояние второй или третьей стадии.





«Это уже состояние запойного, где он себя не контролирует, внутри этого лежит психотическое расстройство. В этот момент у человека отключается волевая сфера мозга, критическое мышление, и он становится опасным для окружающих», — сказала она.

«Как только в организме заканчивается выработка скромного запаса эндорфинов, то человек идет за ними в то, что уже знакомо. Это опасно для семьи и их детей, потому что возникает вопрос: когда он перейдёт в следующую стадию и схватится за нож или просто проявит поведенческую агрессию?» — объяснила Смолярчук.

«Каждый раз женщина, которая себя успокаивает, должна понимать, что играет в русскую рулетку. Сегодня он напился, раздал деньги, всех любит и уснул, а завтра он будет с ножом догонять всех близких», — предупредила психоаналитик.