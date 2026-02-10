«Хоть завтра»: Россиянам рассказали, ожидается ли окончательная блокировка Telegram

10 февраля 2026, 16:06

Эксперт Кусков: Telegram не будет работать в РФ

Фото: iStock/Deagreez

Роскомнадзор приступил к ограничению работы Telegram в России, и пользователи уже столкнулись с первыми перебоями. Означает ли это скорую полную блокировку мессенджера по образцу WhatsApp? Уйдет ли многомиллионная аудитория в отечественные сервисы и как долго там задержится?





Генеральный директор Информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с «Радио 1» подтвердил, что технологии блокировки стали серьезнее. По его мнению, полная блокировка Telegram, как это уже произошло с WhatsApp, — лишь дело времени.





«Я так понимаю, что Telegram, в отличие от WhatsApp, дали некие каникулы. После этого, действительно, велика вероятность того, что мы не увидим больше Telegram. Причина возможной отсрочки — в масштабе сервиса: в Telegram сосредоточено огромное количество каналов и чатов, и пользователям нужно время на переход. Однако сроки остаются неопределенными», — отметил он.

«Формальным поводом для блокировок является невыполнение компаниями требований российского законодательства: отказ открывать представительства в РФ, сотрудничать с правоохранительными органами и бороться с мошенничеством. Однако корень проблемы лежит в глубоком геополитическом и идеологическом противостоянии», — поделился эксперт.