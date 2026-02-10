Достижения.рф

Названа причина замедления Telegram в России

Причина замедления Telegram в РФ — систематические нарушения законов
Фото: iStock/KleverLeveL

Роскомнадзор объявил о планах по дальнейшему замедлению работы Телеграма. Причиной стали систематические нарушения законодательства. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».



Ведомство указывает на отсутствие мер по борьбе с мошенническими схемами и недостаточную защиту данных пользователей.

«Для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений», — говорится в публикации.

Кроме замедления, мессенджер рискует получить штрафы на сумму 64 миллиона рублей по восьми административным протоколам. Ведомство продолжит давление на платформу, пока ее руководство не начнет исполнять требования закона.
Дарья Осипова

