Названа причина замедления Telegram в России

10 февраля 2026, 15:43

Причина замедления Telegram в РФ — систематические нарушения законов

Фото: iStock/KleverLeveL

Роскомнадзор объявил о планах по дальнейшему замедлению работы Телеграма. Причиной стали систематические нарушения законодательства. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».





Ведомство указывает на отсутствие мер по борьбе с мошенническими схемами и недостаточную защиту данных пользователей.





«Для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений», — говорится в публикации.