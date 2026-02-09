Суд в Москве заблокировал сайты с инструкциями по незаконному снижению налогов
Ряд интернет-ресурсов, предлагавших схемы незаконного снижения налогов, заблокировали в России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, все запрещенные сайты специализировались на «серой» оптимизации. Они предлагали пошаговые инструкции и помощь в мошеннических операциях, связанных с подделкой документов для получения вычетов НДС по фиктивным сделкам. Из-за подобных схем государство вынуждено было возвращать средства, которые фактически не поступали в бюджет.
Ограничение доступа начнет действовать с 17 февраля. Соответствующее решение вынес Тушинский районный суд Москвы. Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили создать ассоциацию налогоплательщиков.
