Эксперт предупредила о мошеннической схеме звонков от «банков»
Эксперт Лазарева: Мошенники могут звонить с коротких номеров, похожих на банковские
Мошенники стали все чаще звонить россиянам, маскируясь под короткие номера крупных банков, чтобы обмануть доверчивых клиентов. Об этом РИА Новости рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева в беседе.
По её словам, преступники используют технологию подмены идентификатора вызывающего абонента (спуфинг). Зная, что люди доверяют официальным коротким номерам, таким как 900 (Сбер), 1000 (ВТБ) или 400 (Газпромбанк), аферисты рассчитывают, что жертвы потеряют бдительность.
На эти известные номера клиенты обычно звонят для решения срочных вопросов: блокировки карт, уточнения баланса или консультации. Многих не смущает «ответный» вызов, и россияне верят словам мошенников.
В пресс-службе Сбербанка пояснили, что злоумышленники не имеют технической возможности звонить или отправлять SMS с официальных номеров банка. Однако они могут использовать те, которые выглядят похоже.
«Например, +900, или номер, в котором нули заменены на букву О», — говорится в материале.Лазарева призвала граждан быть особенно осторожными при звонках, когда номер на экране кажется официальным.