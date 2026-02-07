Достижения.рф

Эксперт предупредила о мошеннической схеме звонков от «банков»

Эксперт Лазарева: Мошенники могут звонить с коротких номеров, похожих на банковские
Фото: iStock/BrianAJackson

Мошенники стали все чаще звонить россиянам, маскируясь под короткие номера крупных банков, чтобы обмануть доверчивых клиентов. Об этом РИА Новости рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева в беседе.



По её словам, преступники используют технологию подмены идентификатора вызывающего абонента (спуфинг). Зная, что люди доверяют официальным коротким номерам, таким как 900 (Сбер), 1000 (ВТБ) или 400 (Газпромбанк), аферисты рассчитывают, что жертвы потеряют бдительность.

В Египте четверо детей погибли после обрушения стены в древнем монастыре
В Египте четверо детей погибли после обрушения стены в древнем монастыре
На эти известные номера клиенты обычно звонят для решения срочных вопросов: блокировки карт, уточнения баланса или консультации. Многих не смущает «ответный» вызов, и россияне верят словам мошенников.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что злоумышленники не имеют технической возможности звонить или отправлять SMS с официальных номеров банка. Однако они могут использовать те, которые выглядят похоже.

«Например, +900, или номер, в котором нули заменены на букву О», — говорится в материале.
Лазарева призвала граждан быть особенно осторожными при звонках, когда номер на экране кажется официальным.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0