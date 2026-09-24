24 сентября 2026, 14:01

Фото: iStock/Iaroslav Bushuev

Дегидратор помогает сохранить урожай, приготовить фруктовые чипсы, ароматные травы и домашние снеки. В устройстве можно сушить овощи, ягоды, грибы, зелень, а при строгом соблюдении правил — мясо и рыбу. Главное — выбрать свежие продукты, поддерживать чистоту и не рисковать со скоропортящимися ингредиентами. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое дегидратор и зачем он нужен Какие продукты можно сушить в дегидраторе Какие продукты лучше не сушить Как подготовить продукты к сушке Как сушить мясо в дегидраторе Можно ли мариновать и сушить рыбу Лайфхаки для фруктов, овощей и зелени Как хранить сушёные продукты

Что такое дегидратор и зачем он нужен

Фото: iStock/Yuliia Ivanenko

Какие продукты можно сушить в дегидраторе

Фото: iStock/PlazacCameraman

Какие продукты лучше не сушить

Как подготовить продукты к сушке

Фото: iStock/kupicoo

Как сушить мясо в дегидраторе

Фото: iStock/Owner

Можно ли мариновать и сушить рыбу

Лайфхаки для фруктов, овощей и зелени

Фото: iStock/Ekaterina79

Как хранить сушёные продукты