Хозяевам назвали пять ошибок в общении с кошкой
Основатель котокафе Кузин: крики и запреты не помогут в воспитании кошки
Кошка может начать избегать хозяина, прятаться или меньше идти на контакт не только из-за особенностей характера. Причиной нередко становятся ошибки в общении с питомцем, которые человек не всегда замечает. Об этом заявил основатель котокафе «Котики и люди» Владимир Кузин.
По его словам, которые приводит Life.ru, кошки способны привязываться к хозяевам и искать общения с ними, хотя правильно понимать сигналы питомца бывает сложно.
«Поведение кошек и их взаимоотношения с хозяином изучены меньше, чем психология собак. Однако уже многим очевидно, что кошки — социальные существа, они привязываются к своим владельцам, ждут их с работы, могут грустить во время разлуки», — пояснил собеседник издания.Среди типичных ошибок — воспитание кошки с помощью криков и запретов. Наказание за «проступок» питомец не осознает, и такая реакция лишь породит страх перед владельцем. В конфликтной ситуации правильнее отвлечь животное и дать ему альтернативу: вместо дивана предложить когтеточку, вместо стола — другое место повыше, а при ночной активности устроить игру перед сном.
Брать на руки или гладить кошку следует лишь тогда, когда она сама этого хочет. О том, что момент неподходящий, говорят прижатые уши, нервный хвост или попытка уйти. При этом игнорировать инициативу самого животного тоже не стоит. Кошка хочет вступить в контакт, если подходит к хозяину, садится рядом или подставляет голову.
Если питомец следует за человеком по квартире, скорее всего, он также ищет его внимания, подчеркнул Кузин. Ошибочно считать кошку независимой и нуждающейся лишь в тепле и еде — антисоциальной она не является. Владельцу стоит играть с питомцем, оставлять ему игрушки, а уезжая на несколько дней, договариваться, чтобы животное кто-то навещал.