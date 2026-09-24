Хозяевам назвали пять ошибок в общении с кошкой

24 сентября 2026, 11:41

Основатель котокафе Кузин: крики и запреты не помогут в воспитании кошки

Фото: iStock/Iryna Olkhova

Кошка может начать избегать хозяина, прятаться или меньше идти на контакт не только из-за особенностей характера. Причиной нередко становятся ошибки в общении с питомцем, которые человек не всегда замечает. Об этом заявил основатель котокафе «Котики и люди» Владимир Кузин.





По его словам, которые приводит Life.ru, кошки способны привязываться к хозяевам и искать общения с ними, хотя правильно понимать сигналы питомца бывает сложно.

«Поведение кошек и их взаимоотношения с хозяином изучены меньше, чем психология собак. Однако уже многим очевидно, что кошки — социальные существа, они привязываются к своим владельцам, ждут их с работы, могут грустить во время разлуки», — пояснил собеседник издания.