Стало известно, какие болезни бывают из-за стресса и переработок

24 сентября 2026, 12:36

Стресс и переработки могут ударить по сердцу, желудку и иммунитету

Фото: iStock/Lacheev

Психосоматолог и специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина предупредила, что постоянное напряжение и чрезмерные нагрузки способны ухудшить самочувствие даже без очевидной причины. По ее словам, эмоциональное истощение нередко проявляется через физические симптомы.