Стало известно, какие болезни бывают из-за стресса и переработок
Психосоматолог и специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина предупредила, что постоянное напряжение и чрезмерные нагрузки способны ухудшить самочувствие даже без очевидной причины. По ее словам, эмоциональное истощение нередко проявляется через физические симптомы.
Одним из частых последствий хронического стресса специалист назвала повышение давления и учащенное сердцебиение. Во время тревоги организм вырабатывает больше адреналина и кортизола, из-за чего сердце работает интенсивнее.
Перенапряжение отражается и на пищеварении. Человек может столкнуться со спазмами, расстройством желудка, обострением гастрита или признаками синдрома раздраженного кишечника. Особенно заметными эти жалобы становятся в периоды сильных переживаний.
В беседе с «Вечерней Москвой» она пояснила, что еще один возможный сигнал — регулярные простуды. При длительной усталости ресурсы организма истощаются, а иммунная защита снижается. Вершинина призвала обратить внимание на частые инфекции, если привычный ритм жизни сопровождают тревога, недосып и работа без полноценного отдыха.
Стресс способен усугублять и проблемы с кожей: аллергические реакции, дерматит, псориаз. Однако связывать любые симптомы исключительно с психоэмоциональным состоянием нельзя. При ухудшении здоровья важно обратиться к профильному врачу, пройти обследование и получить лечение.
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