«Хроническая тревога и износ тела»: Россиянам рассказали, как финансы влияют на самочувствие и здоровье

14 августа 2026, 13:11

Психолог Аванесян: деньги вызывают хронический стресс и тяжелые болезни

Фото: Istock/blinow61

Мы привыкли думать, что финансовый стресс — это проблема ума и кошелька. Но на самом деле тело не обманешь: оно считает нехватку денег прямой опасностью и запускает режим выживания. Эндокринная система работает на пределе, а отсутствие физической разрядки приводит к тому, что гормоны начинают атаковать собственный организм. Как и почему это происходит?





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что деньги и здоровье связаны однозначно, и дело не в покупке дорогих лекарств, а в том, что происходит у нас в голове и теле.





«Представьте, что вы ждете перевод на счет в определенную дату. А он не приходит. Ваше тело может чувствовать напряжение в плечах, сжатие в груди, учащенное дыхание. Внутри включается тревога. Вы можете сколько угодно себя успокаивать, но это не сработает, потому что тело не обманешь. Оно считает отсутствие денег угрозой выживанию», — отметила она.



«Но создается парадокс: атака происходит только в вашей голове, то есть это ложная тревога. Бежать некуда, спасаться не от кого, а гормоны стресса уже в крови. Их не востребовали мышцы, они не сгорели в физической активности. И тогда они начинают разрушать организм изнутри. Это называется аллостатическая нагрузка — износ систем тела, которое вынуждено жить в режиме хронической опасности», — объяснила Аванесян.

«Круг замкнулся. Организм на пределе, ресурсов нет, а тревога становится фоновым состоянием. Здесь нужна не магия, а работа с психологом», — пояснила психолог.