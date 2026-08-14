Психолог посоветовала за неделю вернуть ребенку школьный режим

14 августа 2026, 08:09

Фото: iStock/hxdbzxy

Клинический психолог, руководитель реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева рекомендовала начать подготовку ребенка к учебному году примерно за неделю до 1 сентября. Постепенная смена графика сна поможет школьнику легче войти в привычный ритм. Об этом сообщает «Лента.ру».