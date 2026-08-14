Психолог посоветовала за неделю вернуть ребенку школьный режим
Клинический психолог, руководитель реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева рекомендовала начать подготовку ребенка к учебному году примерно за неделю до 1 сентября. Постепенная смена графика сна поможет школьнику легче войти в привычный ритм. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист подчеркнула, что летний отдых должен давать детям возможность восстановиться после учебного года. Каникулы можно посвящать чтению, спорту, занятиям в кружках и встречам с друзьями. При этом не стоит заполнять все свободное время уроками с репетиторами и изучением школьной программы заранее. За семь дней до начала занятий родителям стоит понемногу сдвигать время отхода ко сну и утреннего подъема. К 1 сентября новый распорядок уже не станет для ребенка неожиданным испытанием.
За несколько дней до школы можно добавить небольшую умственную нагрузку: предложить почитать книги, вспомнить пройденные темы или выполнить знакомые упражнения. Метелева призвала не превращать этот этап в интенсивную подготовку. Психолог советует родителям спокойно реагировать на первые сложности с учебой. Вместо упреков важно выяснить причину трудностей. Если разобраться самостоятельно не удается, семье стоит обратиться к специалисту.
По словам Метелевой, переход от каникул к занятиям обычно не становится серьезным стрессом для школьников с опытом учебы. Они уже знакомы с таким ритмом, поэтому чаще адаптируются достаточно быстро.
Читайте также: