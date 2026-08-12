«Желания, границы, потребности»: Психолог назвала формулу «здоровой» семьи

12 августа 2026, 10:58

Психолог Кардиакос: здоровая семья — не та, где всё происходит вокруг ребёнка

Фото: iStock/SewcreamStudio

Воспитание — это всегда поиск тонкой грани между заботой и гиперопекой, контролем и доверием. Зачастую самые сложные вопросы возникают не вокруг учебных успехов или поведения, а вокруг повседневных бытовых ситуаций, которые формируют характер и мировоззрение человека на долгие годы.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что здоровая семья — это не та, в которой всё всегда происходит вокруг ребёнка.





«У родителей есть право на отдых, разговор друг с другом, фильм, работу, встречу, личное пространство и собственные планы. Фраза "сейчас мама и папа разговаривают, через десять минут мы подойдём к тебе" не означает нелюбовь. Она показывает ребёнку важную реальность: у других людей тоже есть желания, границы и потребности», — сказала она.

«Если же родители постоянно отодвигают себя на второй план, ребёнок может усвоить, что любовь всегда означает отказ от себя и позже ему будет трудно строить отношения без растворения в другом», — объяснила Кардиакос.