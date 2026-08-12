Психолог ответила, когда нужно менять режим сна детей
Начинать корректировку режима сна лучше за одну-две недели до 1 сентября, смещая время отхода ко сну и пробуждения на 10-15 минут каждые два-три дня. Об этом в эфире радио Sputnik заявила психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева.
Специалист пояснила, что режим сна напрямую связан с циркадными ритмами, которые регулируют выработку мелатонина, температуру тела и уровень бодрости. Если в летние каникулы ребенок привык поздно ложиться и поздно вставать, его внутренние биологические часы сместились, и резкий переход к школьному расписанию может стать серьезным стрессом для организма.
Плавная перестройка, по словам эксперта, позволит нервной системе школьника адаптироваться без лишнего напряжения. Матвеева рекомендовала постепенно сдвигать не только время сна, но и график завтраков, прогулок и ужинов.
Особое внимание психолог обратила на утреннее освещение: яркий естественный свет в первые часы после пробуждения помогает биологическим часам быстрее настроиться на новый ритм. В некоторых случаях прогулка после завтрака дает лучший эффект, чем попытки уложить ребенка пораньше. Если организму ученика не хватит времени на адаптацию к ранним подъемам, он будет приходить на занятия уставшим, что негативно скажется на успеваемости и общем самочувствии, предупредила специалист.
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