Психолог ответила, когда нужно менять режим сна детей

12 августа 2026, 21:53

Психолог Матвеева: режим сна детей надо менять за пару недель до учебы

Фото: istockphoto/dragana991

Начинать корректировку режима сна лучше за одну-две недели до 1 сентября, смещая время отхода ко сну и пробуждения на 10-15 минут каждые два-три дня. Об этом в эфире радио Sputnik заявила психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева.