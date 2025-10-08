Врач назвал невидимого врага, который старит и убивает организм

08 октября 2025, 16:06

Нутрициолог Панова: плохие сон и питание вызывают хронические воспаления

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Учёные всё чаще называют хроническое системное воспаление корнем многих серьёзных заболеваний. Что это такое, почему оно возникает и как современный образ жизни подливает масло в огонь?





Нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что хроническое системное воспаление — это не простуда с температурой и не больное горло. Если острое воспаление — это нормальная и защитная реакция организма на болезнь или травму, то хроническое — это тихий, медленно тлеющий пожар внутри нас.





«Если мы берем воспаление как таковое, то это реакция организма на болезни, вирусы и стресс, в котором некоторые пребывают практически всё время. И если что-то недолечено, а стресс не прекращается, то всё может перерасти в хроническую форму, и в организме всегда будут очаги», — сказала она.

«Самое большое проблемное — отсутствие сна. Мелатонин, который вырабатывается с 22 до 3 часов, должен работать на восстановление и очищение организма. А если говорить о еде, то здесь проблема в ее качестве, потому что сейчас очень много глубоко переработанных продуктов», — объяснила нутрициолог.

«Чипсы, действительно, могут где-то провоцировать воспаление, а авокадо наоборот насыщает», — добавила она.