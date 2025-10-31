«Хроники русской революции»: Кинокритик высказался о нашумевшем сериале Андрея Кончаловского
Кинокритик Голубчиков: «Хроники русской революции» отвечают идее Кончаловского
Кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» вызывает вокруг себя нешуточные споры. Режиссер изображает большое полотно — события, охватывающие период с 1905 по 1924 год, то есть эпоху трех русских революций, двух войн, Первой мировой и Гражданской, а также иностранную интервенцию. При этом кинокартина представляет собой рассказ о том времени с реальными историческими фигурами, что провоцирует негодование в обществе.
Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что все факты, показанные в кинокартине, проходят через призму режиссера.
«Факты можно интерпретировать, чем и занимаются режисеры. Они оставляют только то, что удовлетворяет их идею авторскую. "Хроники русской революции" предполагают, что мы берем исторические факты, соответствующие задумке Кончаловского», — пояснил он.
По словам эксперта, режиссер решил показать революцию определенным образом. На его взгляд, события развивались так или иначе.
«Все, что не соответствует его задаче, он отметает. Кончаловский мешает, тасует колоду так, как ему это интересно. Он говорит, что всё, что показано в этом фильме, достоверно, но было и еще много чего. Просто он это оставляет за кадром», — объяснил Голубчиков.Кинокритик отметил, что образы художник сериала тоже интерпретирует по-своему, отталкиваясь от своей задумки.
«Максим Горький, например, был самым богатым из литераторов дореволюционной эпохи. Это правда, так оно и было. Ленин его использовал как "рупор революции", а потом Сталин пытался с ним наладить отношения», — уточнил собеседник.
Он добавил, что всегда, когда мы говорим про художественное произведение, подразумеваем интерпретацию образа и воспринимаем как художественную фантазию автора.
«Мы же, когда читаем книги, воспринимаем персонажей через призму писателя. Например, Льву Толстому предъявляли очень много претензий по поводу «Войны и мира», потому что он писал это, не будучи свидетелем. Точно такая же история с Кончаловским, но у него имеется большая база советского времени, поскольку он вырос в элитной семье, где чувствовал все изнутри. Его отец вращался в этих кругах, там были свои трактовки и интерпретации этих событий», — поделился кинокритик.
В завершении беседы Александр Голубчиков подчеркнул, что этот сериал нужно рассматривать как альтернативный взгляд — возможно, в такой-то трактовке Кончаловский хочет донести некую определенную мысль.
«Возможно, он просто говорит о том, что все прогнило тогда. А дальше уже фантазия может дорисовывать то, что необходимо», — резюмировал эксперт.