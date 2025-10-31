31 октября 2025, 13:21

Кинокритик Голубчиков: «Хроники русской революции» отвечают идее Кончаловского

Кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» вызывает вокруг себя нешуточные споры. Режиссер изображает большое полотно — события, охватывающие период с 1905 по 1924 год, то есть эпоху трех русских революций, двух войн, Первой мировой и Гражданской, а также иностранную интервенцию. При этом кинокартина представляет собой рассказ о том времени с реальными историческими фигурами, что провоцирует негодование в обществе.





Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что все факты, показанные в кинокартине, проходят через призму режиссера.





«Факты можно интерпретировать, чем и занимаются режисеры. Они оставляют только то, что удовлетворяет их идею авторскую. "Хроники русской революции" предполагают, что мы берем исторические факты, соответствующие задумке Кончаловского», — пояснил он.

«Все, что не соответствует его задаче, он отметает. Кончаловский мешает, тасует колоду так, как ему это интересно. Он говорит, что всё, что показано в этом фильме, достоверно, но было и еще много чего. Просто он это оставляет за кадром», — объяснил Голубчиков.

«Максим Горький, например, был самым богатым из литераторов дореволюционной эпохи. Это правда, так оно и было. Ленин его использовал как "рупор революции", а потом Сталин пытался с ним наладить отношения», — уточнил собеседник.

«Мы же, когда читаем книги, воспринимаем персонажей через призму писателя. Например, Льву Толстому предъявляли очень много претензий по поводу «Войны и мира», потому что он писал это, не будучи свидетелем. Точно такая же история с Кончаловским, но у него имеется большая база советского времени, поскольку он вырос в элитной семье, где чувствовал все изнутри. Его отец вращался в этих кругах, там были свои трактовки и интерпретации этих событий», — поделился кинокритик.

«Возможно, он просто говорит о том, что все прогнило тогда. А дальше уже фантазия может дорисовывать то, что необходимо», — резюмировал эксперт.