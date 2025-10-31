Звезда «Чернобыля» Сергей Романович нанялся на работу к певице Марго Овсянниковой
Певица Марго Овсянникова, известная как протеже Филиппа Киркорова, появилась на церемонии Жара Media Awards 2025 в сопровождении актёра Сергея Романовича, звезды сериалов «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Мастер игры».
Однако на красную дорожку артист не вышел. Он остался за кадром, занимаясь съёмкой контента для соцсетей певицы.
«Я сегодня за кадром помогаю Марго. Мы делаем реалити для её соцсетей. А я как режиссёр, креативный продюсер, мы помогаем снимать все это дело. Меня недолго уговаривали», – рассказал Романович в интервью KP.ru.По словам актёра, он давно дружит с Овсянниковой и параллельно с актёрской карьерой работает в продакшне, создавая digital-проекты для звёзд шоу-бизнеса.
Сама певица подтвердила сотрудничество, отметив, что инициатива исходила от самого Романовича.
«Скоро вы сможете увидеть, как живёт ваша звезда номер один за кадром. Серёжа сам предложил», — сообщила певица.Артистка также поделилась, что в настоящее время готовит новую коллаборацию с американским рэпером.
Недавно Романович вернулся в Россию после нескольких лет жизни за границей. В Азии и США актёр занимался криптовалютными проектами, а после возвращения вновь сосредоточился на работе в кино и медиа.