Звезда «Чернобыля» Сергей Романович нанялся на работу к певице Марго Овсянниковой

31 октября 2025, 10:23

Сергей Романович (фото: Telegram @romanovich_ser)

Певица Марго Овсянникова, известная как протеже Филиппа Киркорова, появилась на церемонии Жара Media Awards 2025 в сопровождении актёра Сергея Романовича, звезды сериалов «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Мастер игры».





Однако на красную дорожку артист не вышел. Он остался за кадром, занимаясь съёмкой контента для соцсетей певицы.





«Я сегодня за кадром помогаю Марго. Мы делаем реалити для её соцсетей. А я как режиссёр, креативный продюсер, мы помогаем снимать все это дело. Меня недолго уговаривали», – рассказал Романович в интервью KP.ru.

«Скоро вы сможете увидеть, как живёт ваша звезда номер один за кадром. Серёжа сам предложил», — сообщила певица.