Владимир Хотиненко назвал встречу с Никитой Михалковым судьбоносной
Режиссёр Владимир Хотиненко рассказал, что знакомство с Никитой Михалковым стало решающим событием в его жизни. Он вспомнил, как случайная встреча в армии определила его будущее в кино.
По словам Хотиненко, во время службы в Свердловске Михалков приехал в город, чтобы встретиться с творческой молодёжью. На встречу режиссёра привёл его товарищ — буквально силой.
«У меня часть была в Свердловске, и обстоятельства так сложились, что он захотел встретиться там с творческой молодежью. <...> Меня, можно сказать, мой товарищ <...> силой [привел на мероприятие]. <...> Тогда не было у меня в мыслях, что я буду в кино работать, хотя кино я знал лучше, чем у меня [студенты] вот сейчас поступают и учатся», — сказал режиссер в беседе с «Известиями».
Он добавил, что пошёл в армию после окончания архитектурного университета, чтобы понять, чем хочет заниматься дальше, и судьба распорядилась за него. При этом Михалкова Хотиненко называет крестным отцом в его профессии.