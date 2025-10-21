Владимир Хотиненко назвал встречу с Никитой Михалковым судьбоносной

21 октября 2025, 15:40

Никита Михалков (Фото: kremlin.ru)

Режиссёр Владимир Хотиненко рассказал, что знакомство с Никитой Михалковым стало решающим событием в его жизни. Он вспомнил, как случайная встреча в армии определила его будущее в кино.





По словам Хотиненко, во время службы в Свердловске Михалков приехал в город, чтобы встретиться с творческой молодёжью. На встречу режиссёра привёл его товарищ — буквально силой.





«У меня часть была в Свердловске, и обстоятельства так сложились, что он захотел встретиться там с творческой молодежью. <...> Меня, можно сказать, мой товарищ <...> силой [привел на мероприятие]. <...> Тогда не было у меня в мыслях, что я буду в кино работать, хотя кино я знал лучше, чем у меня [студенты] вот сейчас поступают и учатся», — сказал режиссер в беседе с «Известиями».