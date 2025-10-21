«Пророчество для России»: Кинокритик назвал гениальную работу Никиты Михалкова

21 октября 2025, 13:57

Кинокритик Шнейдеров: один фильм Никиты Михалкова является пророческим

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Сегодня кинорежиссёру, сценаристу, актёру Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Его картины стали наследием не только советского и российского кинематографа, но и мирового.





Киножурналист, телерадиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» назвал гениальную работу Никиты Сергеевича.





«Я считаю, что Никита Сергеевич снял несколько замечательных и один гениальный фильм. Фильм о России, которая была, есть и, боюсь, которая будет. Это "Неоконченная пьеса для механического пианино". Эту картину я готов пересматривать, зная наизусть и наслаждаясь каждой актерской работой. На мой взгляд, фильм абсолютно пророческий, в котором Никита Сергеевич раскрыл суть России и тех времен, и нынешних, и, боюсь, что будущих», — поделился он.

«Я от души желаю Никите Сергеевичу здоровья. И помните, что он прежде всего художник, снявший замечательные, потрясающие кинокартины», — заключил эксперт.