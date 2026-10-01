«Худеем, когда спим»: Диетолог объяснил, какие продукты не стоит есть на ночь

01 октября 2026, 17:40

Диетолог Пристанский: за 4 часа до сна стоит убрать углеводы и есть белок

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Слышали, что после 18:00 есть нельзя? Кажется, это утверждение путешествует по обществу много-много лет.





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» отметил, что есть более точная рекомендация: за 4 часа до сна стоит сократить углеводы и увеличить белок.





«Речь идёт не о "магическом" правиле, а о физиологии. Любой углевод — даже самый сложный и богатый клетчаткой — в итоге превращается в глюкозу. Глюкоза — это единственный субстрат, который очень просто усваивается нашим телом», — сказал он.

«Инсулин является антагонистом гормона роста. То есть повышается инсулин — падает гормон роста, который как раз отвечает за наше восстановление. И, если говорить проще, является главным жиросжигающим агентом во время сна. То есть в прямом смысле мы худеем, когда спим», — объяснил Пристанский.

«Если у нас высокое содержание белка, соответственно, мы даём нашему телу строительный материал. Инсулин низкий, гормон роста высокий, мы хорошо восстанавливаемся и тем не менее продолжаем правильный наш путь. Более быстрый и простой. За 4 часа до сна сокращаем углеводы (включая рис, картофель, каши) и увеличиваем долю белка — мяса, рыбы, яиц, творога. Это не запрет, а инструмент, который помогает телу работать на вас, пока вы спите», — порекомендовал собеседник.