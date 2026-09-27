Диетолог назвала овощ, полезный при гипертонии и сердечно-сосудистых болезнях
Кабачок полезен людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за низкого содержания натрия. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья и доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова.
В кабачке почти нет натрия, поэтому его полезно включать в рацион пациентам с повышенным давлением и склонностью к отекам. Кроме того, этот овощ рекомендуют при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Он поддерживает нервную систему, укрепляет иммунитет и очень полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и избыточной массы тела.
Кабачок богат калием, магнием, фосфором, кальцием, железом, витаминами C, B1, B2, B6, PP и каротином. Особую ценность представляет пищевая клетчатка: она мягко стимулирует перистальтику кишечника, улучшает микрофлору и помогает выводить лишний холестерин и токсины.
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