Приближается Новый год — долгожданный семейный праздник, когда хочется порадовать всех любимых людей. Но часто возникает проблема: что именно подарить взрослому мужчине, особенно родному отцу? Выбор становится трудным испытанием, ведь каждому хочется подобрать идеальный вариант, способный тронуть душу родного человека. «Радио 1» расскажет, как сделать правильный выбор среди огромного разнообразия товаров и услуг.





Лучшие идеи подарков на Новый год для папы в зависимости от предпочтений

1. Спортивные принадлежности

Смарт-часы или фитнес-браслет, отслеживающие активность и состояние здоровья;

Профессиональные беговые кроссовки или спортивную одежду известных марок;

Компактный тренажёр для занятий дома;

Набор аксессуаров для велосипедиста или туриста: фляга, велошлем, спрей против насекомых, карманный нож.

2. Музыкальное вдохновение

Беспроводные наушники с высоким качеством звучания;

Портативная акустическая система, которую удобно брать с собой на природу;

Билет на концерт любимой группы или исполнителя;

Красивый проигрыватель для виниловых пластинок с ретро-дизайном.

3. Практичные домашние помощники

Умный светильник с возможностью дистанционного управления голосом или смартфоном;

Электрический массажёр для шеи и плеч, облегчающий мышечное напряжение после трудового дня;

Современная бытовая техника: робот-пылесос, автоматический увлажнитель воздуха, смарт-вентилятор.

4. Индивидуальность и стиль

Эксклюзивный кожаный аксессуар: кошелек, визитница, ключница, ежедневник;

Парфюм известной марки с глубокими нотами древесины, мускуса или цитрусовых;

Крутой гаджет для организации рабочего пространства: настольная лампа оригинальной формы, держатели для документов, декоративная канцелярия;

Современные часы премиум-класса или качественный хронограф.

5. Путешествия и приключения

Поездка в живописный уголок нашей необъятной Родины или зарубежный курорт;

Гастротур с дегустациями местных деликатесов и мастер-классами по кулинарии;

Трекинг-приключение по живописным местам России, полный активного отдыха и новых впечатлений;

Авторская экскурсия по историческим достопримечательностям города, открывающая новые горизонты познания.

6. Эмоциональный фактор