Диетолог предупредила об опасности чрезмерного употребления мандаринов

Диетолог Соломатина: мандарины могут вызвать аллергическую реакцию
Чрезмерное употребление мандаринов может быть крайне опасно для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.



По её словам, каждый человек по-разному реагирует на мандарины.

«Кто-то может съесть десять фруктов, и с ним ничего не случится, а кому-то достаточно и одного, чтобы запустить аллергическую реакцию. Суть в том, что аллергикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта этот фрукт вообще противопоказан», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

Она посоветовала аллергикам вовсе отказаться от употребления мандаринов.

Эксперт добавила, что в цитрусовых есть органические кислоты, которые раздражают слизистую желудка, вызывая колиты, гастрит, язвенные процессы и обостряя панкреатит.

Соломатина уточнила, что здоровому человеку можно съедать не более четырёх мандаринов, а детям — не более двух.

В свою очередь диетолог Марият Мухина в беседе с RT предупредила, что энергетические напитки включают в себя кофеин, таурин — аминокислоту, которая влияет на тонус нервной системы.

«Энергетики могут провоцировать спазм сосудов, повышение артериального давления. Там имеются всевозможные ароматизаторы и подсластители. Они негативно влияют на поджелудочную железу, на почки и печень», — отметила она.

Соломатина добавила, что в литре энергетического напитка может содержаться 300 мл кофеина. Такое количество способно привести к инсульту и инфаркту.

Кроме того, употребление энергетиков чревато ожирением и возникновением сахарного диабета, поскольку в напитке содержится много сахара.
