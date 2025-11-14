Диетолог предупредила об опасности чрезмерного употребления мандаринов

14 ноября 2025, 14:36

Диетолог Соломатина: мандарины могут вызвать аллергическую реакцию

Фото: iStock/Ann_Zhuravleva

Чрезмерное употребление мандаринов может быть крайне опасно для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





По её словам, каждый человек по-разному реагирует на мандарины.





«Кто-то может съесть десять фруктов, и с ним ничего не случится, а кому-то достаточно и одного, чтобы запустить аллергическую реакцию. Суть в том, что аллергикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта этот фрукт вообще противопоказан», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

