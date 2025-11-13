Названа стоимость поездки на Новый год в Казань для москвичей
Празднование Нового года в Казани жителям Москвы обойдется в 55-60 тысяч рублей. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.
По его словам, которые приводит агентство, стоимость трехдневного тура вместе с экскурсионной программой составит 30 тысяч рублей.
Если туристы собираются ехать из Москвы до Казани на поезде в купе, то еще 15 000 им придется отдать за проезд в обе стороны. Если же они полетят на самолете, то потратят на билеты примерно 20 тысяч рублей. Также около 10 000 пойдут на новогоднюю программу, банкеты и рестораны.
