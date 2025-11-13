Названа стоимость поездки на Новый год в Казань для москвичей

13 ноября 2025, 14:44

АТОР: три дня в Казани на Новый год москвичам обойдется в 60 тысяч рублей

Фото: iStock/petrenkod

Празднование Нового года в Казани жителям Москвы обойдется в 55-60 тысяч рублей. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.