С приближением Нового года многие из нас начинают ощущать волшебство этого праздника. Улицы наполняются яркими огнями, витрины магазинов сверкают, а в воздухе витает сладкий аромат хвои и мандаринов. «Радио 1» расскажет, как создать новогоднюю атмосферу у себя дома.
Елка как центральный элемент
Безусловно, главной звездой новогоднего декора становится ёлка. Выбор между искусственной и живой зависит от ваших предпочтений и возможностей. Живая «лесная красавица» наполняет дом неповторимым ароматом, а искусственная — позволяет сэкономить время на уборке. Главное — выбрать подходящее место для неё, чтобы она стала центром внимания. Украсьте ёлочку яркими игрушками, гирляндами и мишурой. Не забывайте о верхушке: звезда или ангел завершат образ.
Гирлянды и огоньки
Гирлянды — это универсальный способ создания уюта. Их можно повесить не только на «лесную красавицу», но и вдоль стен, окон или даже на мебель. Используйте разноцветные огоньки для создания весёлой атмосферы или выбирайте тёплый свет для романтичного настроения. Можно также украсить ими двери и лестницы, добавив немного волшебства в каждый уголок вашего дома.
Тематические композиции
Создайте тематические композиции на столах, полках и подоконниках. Используйте свечи, шишки, еловые ветви и новогодние игрушки для создания гармоничного ансамбля. Разместите их в красивых вазах или на подносах. Такой подход не только украсит пространство, но и добавит ему индивидуальности.
Окна и двери
Украсьте окна снежинками из бумаги или специальными наклейками. Можно использовать фломастеры для рисования на стекле — это создаст эффект настоящего зимнего пейзажа. Двери можно декорировать венками из еловых веток, лент и шишек. Это не только красиво, но и создаёт ощущение тепла и уюта.
Ароматы праздника
Не менее важным элементом новогоднего декора становятся ароматы. Свежая еловая хвоя, корица, апельсины и гвоздика создают атмосферу праздника. Используйте ароматические свечи или диффузоры, чтобы наполнить дом приятными запахами.
Снежные эффекты
Зима ассоциируется со снегом, поэтому добавьте «снежные» элементы в ваш декор. Используйте белый искусственный снег для украшения ёлки или создания зимних композиций на столах.
Ручная работа
Не бойтесь проявлять креативность! Ручные поделки станут уникальным элементом вашего декора. Создайте своими руками новогодние игрушки, гирлянды или открытки для друзей и близких.
Цветовая палитра
При выборе цветовой гаммы для декора учитывайте общую атмосферу вашего дома. Традиционные красные и зелёные оттенки создают классическое новогоднее настроение, тогда как золотые и серебряные акценты добавляют роскоши. Если вы предпочитаете минимализм, выбирайте пастельные тона.
Праздничная посуда
Не забывайте о сервировке стола. Праздничная посуда с новогодними мотивами или просто яркие тарелки и стаканы помогут создать нужное настроение во время застолья.
Завершите образ
Наконец, не забудьте про детали, которые сделают ваш дом по-настоящему праздничным. Развесьте новогодние открытки от друзей, повесьте носки для подарков у камина или на стене, добавьте мягкие пледы и подушки в новогодних оттенках для уюта.