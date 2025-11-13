Володин пояснил, чьи водительские права признает Россия
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет признавать зарубежные водительские удостоверения только тех государств, где русский язык имеет официальный статус. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, остальные должны сдавать правила и экзамены — только после этого им смогут выдать документ. Володин подчеркнул, что знание русского языка является ключевым условием для признания иностранных водительских прав в стране.
28 сентября появилось сообщение о планах ввести в России автоматическую систему аннулирования водительских документов для граждан с выявленными опасными медицинскими противопоказаниями.
Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу весной 2027 года.
