Володин пояснил, чьи водительские права признает Россия

13 ноября 2025, 15:23

Володин: Россия признает водительские права стран с официальным русским языком

Фото: istockphoto/SergeiGorin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет признавать зарубежные водительские удостоверения только тех государств, где русский язык имеет официальный статус. Об этом пишет РИА Новости.