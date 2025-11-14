В Кузбассе открыли сразу три медучреждения

14 ноября 2025, 13:25

Фото: iStock/ipopba

В Кемеровской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» открыли три медицинских учреждения.





По данным «Сiбдепо», в жилом районе Промышленновский Кемерова после капремонта начала принимать пациентов поликлиника, в селе Усть-Серта Чебулинского округа открылась врачебная амбулатория, а в поселке Яшкинский начал работу новый фельдшерский здравпункт.





«С открытием трех медорганизаций качественную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях теперь получают более 8 тысяч жителей отдаленных поселков Кузбасса. С начала года капитальный ремонт проведен в 13 подразделениях кузбасских больниц, еще в 18 работы завершатся до конца года», — сказал глава Кузбасса Илья Середюк.

«Чем раньше болезнь выявить, тем эффективнее будет лечение — это касается и колоректального рака. К проекту по его ранней диагностике присоединилось еще 14 больниц, теперь в нем участвует 31 медучреждение», — говорится в сообщении.