МГУ потратит более 5 млн рублей на цветы и венки для протокольных мероприятий

14 ноября 2025, 12:19

Фото: iStock/ABGlavin

Московский государственный университет имени Ломоносова объявил закупку цветочной продукции для официальных мероприятий на сумму 5 187 500 рублей. Документы размещены на портале госзакупок, сообщает «Осторожно Media».