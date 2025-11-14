МГУ потратит более 5 млн рублей на цветы и венки для протокольных мероприятий
Московский государственный университет имени Ломоносова объявил закупку цветочной продукции для официальных мероприятий на сумму 5 187 500 рублей. Документы размещены на портале госзакупок, сообщает «Осторожно Media».
Согласно техническому заданию, цветы предназначены для оформления протокольных встреч, торжественных церемоний, концертных площадок и залов. В перечень закупки входят мужские, женские и VIP-букеты, композиции для сцены, а также венки из живых цветов и траурные ленты.
Каждый вид композиции имеет собственный набор растений и оформление. В букетах — розы «Гран При», герберы, гортензии, эвкалипт, маттиола и кустовые розы. Цветы должны быть свежими, с плотными бутонами и без повреждений.
Оформление — в аквабоксах, крафтовой бумаге или матовой плёнке, перевязанных атласной лентой. Цветовая гамма варьируется от пастельной до ярко-красной.
