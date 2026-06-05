«И мужчинам, и женщинам»: Стилист рассказала про летние тренды для офиса и города
Стилист Пелар: в летних трендах льняные или хлопковые костюмы
Не всем этим летом повезло улететь к морю. Кто-то работает, кто-то в городе, а жара всё равно наступает. Как не выглядеть скучно, не перегреться в пиджаке и при этом соблюдать дресс-код?
Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что городской летний гардероб может быть не хуже отпускного. Достаточно добавить правильные текстуры, аксессуары и пару трендовых приёмов.
«Тем, кто не попадёт в отпуск, я советую подготовить городской офисный гардероб. Будет жарко, но мы не забываем про структурные вещи — например, льняной костюм или костюм из тонкого хлопка», —
посоветовала она.
Что носить в городе:
- Льняной или хлопковый костюм светлых оттенков — идеально для работы;
- Белый льняной жакет и яркая принтованная юбка — офисно, женственно и по-летнему;
- Обувь: слингбэки (туфли с открытой пяточкой на небольшом каблуке);
- Шёлковые платки — много способов ношения;
- Крупные украшения — кольца, браслеты, серьги.
«Мужчинам вместо футболки — льняная рубашка — например, с шортами. Не жарко, но сразу создастся эффект нарядности. А на ноги — не простые шлёпки, а топ-сайдеры или мокасины на голую ногу. Они не разваливают ногу, а создают отпускной эффект и собирают образ», — рассказала стилист.