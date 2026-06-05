«И мужчинам, и женщинам»: Стилист рассказала про летние тренды для офиса и города

05 июня 2026, 16:07

Стилист Пелар: в летних трендах льняные или хлопковые костюмы

Фото: iStock/Yuricazac

Не всем этим летом повезло улететь к морю. Кто-то работает, кто-то в городе, а жара всё равно наступает. Как не выглядеть скучно, не перегреться в пиджаке и при этом соблюдать дресс-код?





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что городской летний гардероб может быть не хуже отпускного. Достаточно добавить правильные текстуры, аксессуары и пару трендовых приёмов.





«Тем, кто не попадёт в отпуск, я советую подготовить городской офисный гардероб. Будет жарко, но мы не забываем про структурные вещи — например, льняной костюм или костюм из тонкого хлопка», —

посоветовала она.

Что носить в городе:

Льняной или хлопковый костюм светлых оттенков — идеально для работы;

Белый льняной жакет и яркая принтованная юбка — офисно, женственно и по-летнему;

Обувь: слингбэки (туфли с открытой пяточкой на небольшом каблуке);

Шёлковые платки — много способов ношения;

Крупные украшения — кольца, браслеты, серьги.

«Мужчинам вместо футболки — льняная рубашка — например, с шортами. Не жарко, но сразу создастся эффект нарядности. А на ноги — не простые шлёпки, а топ-сайдеры или мокасины на голую ногу. Они не разваливают ногу, а создают отпускной эффект и собирают образ», — рассказала стилист.