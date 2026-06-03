«Белый костюм школьницы»: Стилист высказалась о наряде Ксении Собчак на ПМЭФ

03 июня 2026, 16:24

Стилист Журавлева сочла неуместным наряд Собчак на ПМЭФ

Александр Биба и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Звездный стилист Екатерина Журавлева сообщила, что наряд телеведущей Ксении Собчак на ПМЭФ, который представители СМИ окрестили «белым костюмом школьницы», не соответствует мероприятию. Об этом пишет NEWS.ru.





По ее словам, на международном экономическом форуме внешний вид должен быть соответствующим. Хотя у Ксении работают талантливые стилисты, они, возможно, не до конца поняли контекст или это был её личный выбор, выразила мнение Журавлева.





«А так — стильный наряд. Нужно отдать должное, Ксения цветет и пахнет», — добавила модный эксперт.