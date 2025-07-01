«Идеальный муж»: Россиянкам назвали секретный прием для улучшения отношений в паре
Психолог Сальникова: мужчина старается для женщины, когда видит обратную связь
В РПЦ призвали женщин меньше упрекать супругов и чаще выражать благодарность. Так, по мнению протоиерея Кирилла Иванова, сохраняются хорошие взаимоотношения в семье и не инициируется развод.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что многим людям тяжело хвалить, но с этим можно работать.
«Например, когда каждый принимает поступки другого как должное. Но тут есть очень хитрый момент. Мы можем хвалить и добавлять у себя в голове «в какой-то степени», потому что мы все красивые в какой-то степени, заботливые в какой-то степени, ответственные в какой-то степени. Не больше и не меньше», — сказала она.
По ее словам, когда человек чувствует обратную связь за поступок, он ощущает свою важность и старается еще больше.
«Когда ваши ожидания к идеальному мужу станут чуть ниже, вы научитесь хвалить за мелочи и отдавать эмоциональную реакцию за них, мужчина будет делать больше», — отметила Сальникова.