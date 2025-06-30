Психолог объяснила, зачем Павел Воля публично признается в любви Ляйсан Утяшевой
Психолог Кардиакос: Воля поддерживает Утяшеву, публично признаваясь жене в любви
Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе больше 10 лет. Супруги воспитывают двоих детей и души не чают друг в друге. Павел не раз публично признавался жене в любви, а в день ее 40-летия написал трогательный пост в соцсетях.
«Я живу, чтобы ты улыбалась, и я вижу твою улыбку каждый день. Буду делать все, чтобы так продолжалось всегда. Пантера, я счастлив встретить рядом с тобой твою очередную круглую дату», — написал комик в соцсетях.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что Павел Воля хорошо себя «упаковал».
«Он ребенок достаточно нормативной семьи, где все по правилам, аккуратно, по порядку. Учителя русского и литературы — высоконормативные, потому что в языке много правил, и такие люди стремятся к социальной свободе в безопасной форме проявления. Благодаря стабильным отношениям в семье, где его всегда поддерживали, у Воли сформировалась потребность себя проявлять, и с этой сферой у него всегда был полный порядок», — объяснила эксперт.По ее словам, спортсмены тоже являются высоконормативными людьми, у которых, с одной стороны, есть внутренняя свобода, а с другой — ее трудно найти, потому что много внешних рамок и правил, под которые нужно подстраиваться.
«К сожалению, очень часто, говорю по опыту работы, сбегание от рамок приводит к каким-то расстройствам, например, к расстройству пищевого поведения. И Ляйсан где-то даже упоминала, что ей тяжело от того, что Паша может все есть, а она ничего. То есть как будто ее свобода ограничилась», — сказала психолог.
Она добавила, что Павел может выходить из своих рамок с помощью юмора и образа гламурного подонка, которым его знали в школе и институте. Это является его зоной раскованности. Однако Ляйсан себе такое позволить не может, потому что в медийность вошла в том числе через внешность.
«И даже кулинарное шоу Утяшевой — это сублимированная потребность в пищевой свободе. Поэтому слова Павла о том, что он живет ради супруги, все дифирамбы ей дают поддержку, помогают почувствовать стабильность как ему, так и ей. Потому что, возможно, беспокойство гимнастки из-за каких-то неравных возможностей могло сохраниться», — заключила Кардиакос.