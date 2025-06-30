Психолог объяснила, зачем Павел Воля публично признается в любви Ляйсан Утяшевой

30 июня 2025, 18:51

Психолог Кардиакос: Воля поддерживает Утяшеву, публично признаваясь жене в любви

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Телеграм/pvolya)

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе больше 10 лет. Супруги воспитывают двоих детей и души не чают друг в друге. Павел не раз публично признавался жене в любви, а в день ее 40-летия написал трогательный пост в соцсетях.







«Я живу, чтобы ты улыбалась, и я вижу твою улыбку каждый день. Буду делать все, чтобы так продолжалось всегда. Пантера, я счастлив встретить рядом с тобой твою очередную круглую дату», — написал комик в соцсетях.

«Он ребенок достаточно нормативной семьи, где все по правилам, аккуратно, по порядку. Учителя русского и литературы — высоконормативные, потому что в языке много правил, и такие люди стремятся к социальной свободе в безопасной форме проявления. Благодаря стабильным отношениям в семье, где его всегда поддерживали, у Воли сформировалась потребность себя проявлять, и с этой сферой у него всегда был полный порядок», — объяснила эксперт.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Телеграм/pvolya)

«К сожалению, очень часто, говорю по опыту работы, сбегание от рамок приводит к каким-то расстройствам, например, к расстройству пищевого поведения. И Ляйсан где-то даже упоминала, что ей тяжело от того, что Паша может все есть, а она ничего. То есть как будто ее свобода ограничилась», — сказала психолог.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Телеграм/pvolya)



«И даже кулинарное шоу Утяшевой — это сублимированная потребность в пищевой свободе. Поэтому слова Павла о том, что он живет ради супруги, все дифирамбы ей дают поддержку, помогают почувствовать стабильность как ему, так и ей. Потому что, возможно, беспокойство гимнастки из-за каких-то неравных возможностей могло сохраниться», — заключила Кардиакос.