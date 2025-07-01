Психолог Шпагина: мошенники склонны к манипуляциям, цинизму и нарциссизму

01 июля 2025, 05:30

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По словам кандидата психологических наук Елены Шпагиной, мошенники это те люди, которые склонны к манипуляциям и циничному отношению к моральным нормам. Об этом специалист рассказала в интервью для RT.







«Исследования показывают, что многие из них обладают специфическими чертами характера, такими как высокий уровень макиавеллизма — склонности к манипуляциям и циничному отношению к моральным нормам. Они умеют быстро распознавать эмоции жертв и использовать их слабые места: страх, доверчивость или невнимательность», — поделилась специалист с изданием.

«Интересно, что многие телефонные аферисты демонстрируют признаки нарциссических черт: они получают удовольствие не только от денег, но и от чувства превосходства, контроля над ситуацией. Для них обман становится игрой, где важно не просто получить выгоду, но и «переиграть» другого человека», — объяснила Шпагина.