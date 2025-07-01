Психолог Шпагина: мошенники склонны к манипуляциям, цинизму и нарциссизму
По словам кандидата психологических наук Елены Шпагиной, мошенники это те люди, которые склонны к манипуляциям и циничному отношению к моральным нормам. Об этом специалист рассказала в интервью для RT.
«Исследования показывают, что многие из них обладают специфическими чертами характера, такими как высокий уровень макиавеллизма — склонности к манипуляциям и циничному отношению к моральным нормам. Они умеют быстро распознавать эмоции жертв и использовать их слабые места: страх, доверчивость или невнимательность», — поделилась специалист с изданием.
Шпагина отметила, что стать мошенником людей толкает не только жажда наживы, но и ощущение безнаказанности. Телефонный звонок притупляет преступникам ощущение того, что они разговаривают с реальным человеком со своими проблемами, а не просто с клиентом. Такой подход позволяет мошенникам оправдывать свои действия тем, что это их работа.
В некоторых случаях мошенники действуют не по своей воле, а из-за давления третьих лиц, обстоятельств и угроз. Есть и те, кого вдохновляет чувство превосходства от собственных преступлений.
«Интересно, что многие телефонные аферисты демонстрируют признаки нарциссических черт: они получают удовольствие не только от денег, но и от чувства превосходства, контроля над ситуацией. Для них обман становится игрой, где важно не просто получить выгоду, но и «переиграть» другого человека», — объяснила Шпагина.
Психолог уточнила, что такой подход делает мошенников более опасными, ведь тогда они пытаются постоянно совершенствовать свою работу.